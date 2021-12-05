«Союз-СТ-Б» стартовал с космодрома Куру

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» российского производства с разгонным блоком «Фрега» и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает ТАСС.

Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли еще на сутки

Космическому кораблю предстоит вывести на орбиту два навигационных спутника Galileo FOC для глобальной навигационной европейской спутниковой системы Galileo.

Ране пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» перенесли из-за плохих погодных условий. Днем ранее пуск ракеты-носителя перенесли на сутки из-за ветра.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:СпутникиКосмонавтикаКосмос
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