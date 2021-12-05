«Союз-СТ-Б» стартовал с космодрома Куру
Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» российского производства с разгонным блоком «Фрега» и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает ТАСС.
Космическому кораблю предстоит вывести на орбиту два навигационных спутника Galileo FOC для глобальной навигационной европейской спутниковой системы Galileo.
Ране пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» перенесли из-за плохих погодных условий. Днем ранее пуск ракеты-носителя перенесли на сутки из-за ветра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 974 / сут.
Умерли
280 тыс.+247 тыс. / сут.
Выздоровели
8,5 млн+35 182 / сут.
- «Союз-СТ-Б» стартовал с космодрома Куру
- Эксперт: антитела от «дельты» могут не защитить от «омикрона» и наоборот
- США готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
- Эксперты обнаружили в «омикроне» вирус простуды
- Турция предложила организовать переговоры Зеленского и Путина
- Росавиация обнародовала детали сближения пассажирского самолета с бортом ВВС США
- Полиция изучит конфликт с участием охраны в московском ТЦ
- СМИ: выполнение рейса Магадан - Новосибирск едва не привело к трагедии
- Авария оставила без тепла более 17 тысяч жителей Невинномысска
- Стала известна дата прощания с актрисой Ниной Ургант
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru