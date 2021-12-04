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Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли еще на сутки

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Отмечается, что решение о переносе запуска ракеты приняла французская сторона.

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру перенесли из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

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