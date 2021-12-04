Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли еще на сутки
4 декабря 202104:21
Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру перенесли из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Отмечается, что решение о переносе запуска ракеты приняла французская сторона.
Старт «Союза-СТ-Б» запланирован на 5 декабря, 3:19 мск.
Днем ранее пуск ракеты-носителя перенесли на сутки из-за ветра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru