Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли еще на сутки

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру перенесли из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Пуск «Союза-СТ-Б» с космодрома Куру перенесли из-за ветра

Отмечается, что решение о переносе запуска ракеты приняла французская сторона.

Старт «Союза-СТ-Б» запланирован на 5 декабря, 3:19 мск.

Днем ранее пуск ракеты-носителя перенесли на сутки из-за ветра.

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ТЕГИ:Ракета-носительРоскосмос
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