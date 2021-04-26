«Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовал с «Восточного»

Российская ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области с 36 британскими спутниками связи компании OneWeb, сообщает РИА Новости.

Три запуска «Союза-2» со спутниками OneWeb запланированы в 2021 году с космодрома «Восточный»

Разгонный блок «Фрегат» развезет спутники по орбитам высотой около 450 километров. Вся операция, начиная от момента пуска, рассчитана на 3 часа 51 минуту.

Аппараты будут отделяться группами. Далее они самостоятельно, за счет уже собственных двигателей, выйдут в рабочие точки.

Как сообщалось, в этом году планируется три пуска российских ракет-носителей «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпутникиКосмодром Восточный
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