«Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовал с «Восточного»
Российская ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области с 36 британскими спутниками связи компании OneWeb, сообщает РИА Новости.
Разгонный блок «Фрегат» развезет спутники по орбитам высотой около 450 километров. Вся операция, начиная от момента пуска, рассчитана на 3 часа 51 минуту.
Аппараты будут отделяться группами. Далее они самостоятельно, за счет уже собственных двигателей, выйдут в рабочие точки.
Как сообщалось, в этом году планируется три пуска российских ракет-носителей «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb.
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