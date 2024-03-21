«Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС 21 марта
Российская ракета «Союз-2.1а» 21 марта отправит к Международной космической станции корабль «Союз МС-25» с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американкой Трейси Дайсон, сообщает «Роскосмос».
Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом. Старт намечен на 16.21 мск. Полёт корабля к МКС пройдёт займёт 3 часа 19 минут. В 19.40 мск он пристыкуется к российскому модулю «Причал».
Новицкий и Василевская вернутся на Землю спустя 12 суток, вместе с американкой Лорал О'Харой, прилетевшей на станцию 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон.
Ранее российский космонавт Олег Кононенко стал командиром Международный космической станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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