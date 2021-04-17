Корабль «Союз МС-17» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-17» с возвращающимися на Землю космонавтами отстыковался от Международной космической станции (МКС). Сообщение об этом опубликовано на странице Роскосмоса в Twitter.
На «Союзе МС-17» после полугодовой вахты вернутся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На МКС остаются семь человек.
Согласно плану посадки корабля, в 07:01 по московскому времени «Союз» выдаст тормозной импульс и сойдет с орбиты. Около 07:30 аппарат разделится на отсеки: бытовой и приборно-агрегатный сгорят в атмосфере, спускаемая капсула с космонавтами продолжит посадку. Через три минуты после разделения аппарат с экипажем войдет в атмосферу, в 07:41 над кораблем раскроется вытяжной парашют, затем — главный купол. Посадка капсулы ожидается около 07:56 мск.
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