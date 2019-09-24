Москвичи смогут наблюдать за полетом МКС

Напомним, в настоящий момент на МКС работает экипаж из шести человек. В частности, там находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, а также итальянец Лука Пармитано и три американца – Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган. Завтра, 25 сентября, к ним присоединятся россиянин Олег Скрипочка, первый космонавт ОАЭ Хазза Аль-Мансури, а также американка Джессика Меир.

Меду тем, робот Федор, который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос. Его заменит другой робот, проектирование которого уже ведётся, отмечает RT. Напомним, Федор отправился на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС. 7 сентября «Союз МС-14» с роботом на борту произвёл успешную посадку в Казахстане.

