«Союз МС-15» с членами экипажа МКС благополучно приземлился в Казахстане

«Союз МС-15» совершил посадку в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. Спасатели уже достали россиянина Олега Скрипочку и американцев Джессику Меир и Эндрю Моргана из спускаемого аппарата, на котором они вернулись с Международной космической станции.

Отмечается, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции маршрут, по которому члены экипажа отправятся домой, будет не совсем привычным. Если раньше их доставляли на вертолетах в Жезказган или Караганду, откуда они улетали на самолётах, то сейчас первой остановкой станет ближайший аэродром на Байконуре. Как пишет РИА Новости, Олег Скрипочка в этот же день вылетит на подмосковный аэродром Чкаловский для прохождения послеполётной реабилитации в Звездном городке, а Эндрю Морган и Джессика Меир отправятся наземным транспортом в Кызылорду, откуда полетят в США.

6 февраля на Землю вернулся спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13». На его борту находились россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, напоминает RT.