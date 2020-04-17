«Союз МС-15» с членами экипажа МКС благополучно приземлился в Казахстане
«Союз МС-15» совершил посадку в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. Спасатели уже достали россиянина Олега Скрипочку и американцев Джессику Меир и Эндрю Моргана из спускаемого аппарата, на котором они вернулись с Международной космической станции.
Отмечается, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции маршрут, по которому члены экипажа отправятся домой, будет не совсем привычным. Если раньше их доставляли на вертолетах в Жезказган или Караганду, откуда они улетали на самолётах, то сейчас первой остановкой станет ближайший аэродром на Байконуре. Как пишет РИА Новости, Олег Скрипочка в этот же день вылетит на подмосковный аэродром Чкаловский для прохождения послеполётной реабилитации в Звездном городке, а Эндрю Морган и Джессика Меир отправятся наземным транспортом в Кызылорду, откуда полетят в США.
6 февраля на Землю вернулся спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13». На его борту находились россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, напоминает RT.
Ранее НСН писала, что Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин поблагодарили главного врача больницы в Коммунарке за борьбу с COVID-19. Космонавты подчеркнули, что работа Дениса Проценко в этот сложнейший период — настоящий подвиг. Анатолий Иванишин выразил уверенность в том, что к моменту возвращению из космоса он сможет пожать руку главврачу Коммунарки без перчаток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru