«Союз МС-14» успешно пристыковался к МКС

Газета.ру пишет, что в данный момент экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией. Также стало известно, что во время стыковки Международная космическая станция пролетала над территориями Китая. Как сообщает «Свободная пресса», перестыковка произошла на несколько минут быстрее, чем планировалось изначально.

Как сообщает Москва 24, «Союз МС-14» доставил на станцию почти 670 килограммов сухих грузов.

Ранее успешно завершилась перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС. Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в эфире НСН рассказал, как постигается такое мастерство, и в чём сложность перестыковки.

