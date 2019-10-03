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«Союз МС-12» с тремя участниками миссии МКС успешно приземлился
3 октября 201914:18
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» благополучно приземлился в Казахстане, сообщает «Роскосмос». На борту находился интернациональный экипаж из состава, работавшего на Международной космической станции.
Это россиянин Алексей Овчинин, астронавт США Ник Хейг и первый космонавт из Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. Позывной экипажа был «Бурлаки».
Корабль произвёл отстыковку от МКС в 10:37 по московскому времени, уточняет RT. После начала процедуры снижения он разделился на собственно спускаемый аппарат и бытовой отсек. Второй блок сгорел в плотных слоях атмосферы.