«Роскосмос»: Россия может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года

По его словам, решение будет приниматься исходя из целесообразности. «Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть», — отметил он.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» заявил, что МКС подходит к финишу существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

