«Роскосмос»: Россия может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года

Возможно продление эксплуатации МКС после 2028 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалева.

Роскосмос: решение о продлении работы МКС примут исходя из ее техсостояния

По его словам, решение будет приниматься исходя из целесообразности. «Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть», — отметил он.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» заявил, что МКС подходит к финишу существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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