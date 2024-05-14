«Роскосмос»: Россия может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года
14 мая 202405:38
Возможно продление эксплуатации МКС после 2028 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалева.
По его словам, решение будет приниматься исходя из целесообразности. «Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть», — отметил он.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» заявил, что МКС подходит к финишу существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru