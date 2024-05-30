«Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-27» стартовал с Байконура
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию пуска ведет госкорпорация «Роскосмос».
Грузовик отправится на Международную космическую станцию, полет займет двое суток. Ракета уже вывела «Прогресс МС-27» на орбиту. Как ожидается, стыковка корабля с МКС состоится 1 июня в 14:47 мск.
«Прогресс МС-27» доставит на космическую станцию свыше 2,5 тонны грузов, в частности, сухие грузы для систем и экипажа МКС. В «Роскосмосе» также уточнили, что на орбиту отправится оборудование для проведения экспериментов, топливо для дозаправки станции, азот для пополнения атмосферы, питьевая вода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru