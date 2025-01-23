Солнце выбросило черную плазму

На Солнце произошло редчайшее явление, сообщают «Известия» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения.

Жители Земли увидят самое большое Солнце в 2025 году

Речь идет о выбросе плазмы черного цвета. Процесс длился в течение трех часов. В центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне структура выраженного черного цвета.

По словам экспертов, такой цвет плазме, как правило, дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него излучение с короткими волнами.

Ранее на Солнце произошла вспышка мощнейшего балла Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КосмосСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры