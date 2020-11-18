СМИ: Япония отправит спутник для уборки космического мусора на околоземной орбите
Японская компания Astroscale Holdings в марте 2021 года планирует отправить на орбиту специальный спутник для сбора космического мусора. Об этом пишет агентство Kyodo.
Отмечается, что спутник будет доставлен на орбиту российской ракетой-носителем «Союз», запуск которой пройдет с космодрома Байконур. Предполагается, что спутник будет собирать мусор при помощи специальных магнитов, после чего он зайдет в атмосферу и сгорит вместе с собранными предметами. Масса спутника составляет 175 килограммов.
Япония не впервые сообщает о планах по сбору космического мусора. Оператор спутниковой связи SKY Perfect JSAT и государственный Институт естественных наук «Рикэн» ранее объявили о совместной разработке космического лазера, способного уничтожать на орбите дрейфующие обломки ступеней от ракет.
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