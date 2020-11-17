В запуске ракеты Vega произошел сбой
Запуск ракеты Vega прошел неудачно – она отклонилась от траектории после запуска и была потеряна. Об этом сообщается на сайте французской компании-оператора Arianespace.
Ракета должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio, ее запустили с космодрома Куру. Спутиники заказаны Европейским космическим агентством (ESA) и Испанским центра развития промышленных технологий (CDTI).
Через восемь минут после взлета, после зажигания двигателя разгонного блока, произошел сбой и Vega отклонилась от траектории.
Ракеты Vega запускаются на протяжении восьми лет. Этот старт стал вторым неудачным за все время и 17-м по счету.
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