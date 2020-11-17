В запуске ракеты Vega произошел сбой

Запуск ракеты Vega прошел неудачно – она отклонилась от траектории после запуска и была потеряна. Об этом сообщается на сайте французской компании-оператора Arianespace.

Ракета должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio, ее запустили с космодрома Куру. Спутиники заказаны Европейским космическим агентством (ESA) и Испанским центра развития промышленных технологий (CDTI).

Через восемь минут после взлета, после зажигания двигателя разгонного блока, произошел сбой и Vega отклонилась от траектории.