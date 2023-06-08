СМИ: В России откроют второй воздушный коридор на юг

Отмечается, что второй воздушный коридор позволит сократить время полетов и увеличить пропускную способность маршрута. В одной из авиакомпаний подтвердили, что пилоты получили уведомления об изменениях.

С началом спецоперации на Украине ограничены полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и других городов на юге страны и в приграничных регионах.

Президент Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. 19 мая в аэропорту Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет из Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».

