СМИ: В России откроют второй воздушный коридор на юг
В России 12 июня откроется дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях.
Отмечается, что второй воздушный коридор позволит сократить время полетов и увеличить пропускную способность маршрута. В одной из авиакомпаний подтвердили, что пилоты получили уведомления об изменениях.
С началом спецоперации на Украине ограничены полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и других городов на юге страны и в приграничных регионах.
Президент Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. 19 мая в аэропорту Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет из Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».
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