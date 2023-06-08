СМИ: В России откроют второй воздушный коридор на юг

В России 12 июня откроется дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях.

В аэропорту Сочи спецтранспорт повредил самолет «Победы»

Отмечается, что второй воздушный коридор позволит сократить время полетов и увеличить пропускную способность маршрута. В одной из авиакомпаний подтвердили, что пилоты получили уведомления об изменениях.

С началом спецоперации на Украине ограничены полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и других городов на юге страны и в приграничных регионах.

Президент Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. 19 мая в аэропорту Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет из Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияРоссийская АвиацияСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры