СМИ: В России испытали двигатель для перспективного стратегического ракетоносца
Опытные образцы новейшего двигателя «Изделие РФ», предназначенного для перспективного авиационного комплекса дальней авиации, прошли стендовые испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры», — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что подготовка к производству двигателя введется на «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»).
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация сообщила об испытаниях модернизированного истребителя пятого поколения Су-57. Самолет совершил свой первый полет, он продлился 56 минут и прошел без замечаний. На Су-57 испытывают комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, оснащенного интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкого спектра новых типов вооружения, отмечает телеканал «360».
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