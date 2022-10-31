СМИ: В России испытали двигатель для перспективного стратегического ракетоносца

«Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что подготовка к производству двигателя введется на «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»).

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация сообщила об испытаниях модернизированного истребителя пятого поколения Су-57. Самолет совершил свой первый полет, он продлился 56 минут и прошел без замечаний. На Су-57 испытывают комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, оснащенного интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкого спектра новых типов вооружения, отмечает телеканал «360».

