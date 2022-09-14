СМИ: госиспытания модернизированного Ка-52М могут закончиться в октябре

В России завершение государственных испытаний модернизированного Ка-52М планируется на октябрь, сообщает ТАСС со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили цели на Украине без входа в зону поражения ПВО ВСУ

Предприятие-изготовитель обновленного вертолета, Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» готова к серийному выпуску Ка-52М в объемах, которые необходимы заказчику, заявил агентству источник.

Ранее вертолеты Ка-52 во время операции по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники войск Вооруженных сил Украины показало Минобороны РФ.

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ФОТО: Пресс-служба МИнобороны РФ
ТЕГИ:Вертолеты
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