СМИ: Су-57 молниеносно принимает решения в бою

По данным издания, одна из примечательных особенностей российского истребителя пятого поколения — технология искусственного интеллекта, которая может действовать как виртуальный второй пилот, собирать данные с многочисленных датчиков самолета и предоставлять важную информацию человеку.

ИИ планируют внедрять в самолеты шестого поколения, которые оснастят высокопроизводительными защищенными процессорами. Они превратят Су-57 в летающий центр обработки информации и позволят пилоту молниеносно принимать решения.

Новая партия истребителей Су-57 в ближайшее время поступит в Воздушно-космические силы (ВКС) России, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН»

