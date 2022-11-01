СМИ: Су-57 молниеносно принимает решения в бою

Су-57 быстро принимает решения благодаря бортовому компьютеру, выполняющему роль второго пилота, сообщает 19FortyFive.

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По данным издания, одна из примечательных особенностей российского истребителя пятого поколения — технология искусственного интеллекта, которая может действовать как виртуальный второй пилот, собирать данные с многочисленных датчиков самолета и предоставлять важную информацию человеку.

ИИ планируют внедрять в самолеты шестого поколения, которые оснастят высокопроизводительными защищенными процессорами. Они превратят Су-57 в летающий центр обработки информации и позволят пилоту молниеносно принимать решения.

Новая партия истребителей Су-57 в ближайшее время поступит в Воздушно-космические силы (ВКС) России, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН»

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ИстребительСу-57
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