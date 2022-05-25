СМИ: страны БРИКС провели первую встречу по сотрудничеству в космосе

Глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь заявил, что данная программа нацелена на совместные работы по дистанционному зондированию Земли и на обмен информацией. Он также предположил дальнейшее сотрудничество БРИКС в сфере защиты окружающей среды и других областях.

Космические ведомства стран БРИКС одобрили регламент работы комитета, а также процедуру обмена информацией и технические требования к ней.

Ранее, в августе 2021 года, руководители космических ведомств стран БРИКС подписали протокол об обмене данными дистанционного зондирования Земли.

