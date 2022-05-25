СМИ: страны БРИКС провели первую встречу по сотрудничеству в космосе
Совместный комитет стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по космическому сотрудничеству в среду провел первую встречу в режиме видеоконференции. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает ТАСС.
Глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь заявил, что данная программа нацелена на совместные работы по дистанционному зондированию Земли и на обмен информацией. Он также предположил дальнейшее сотрудничество БРИКС в сфере защиты окружающей среды и других областях.
Космические ведомства стран БРИКС одобрили регламент работы комитета, а также процедуру обмена информацией и технические требования к ней.
Ранее, в августе 2021 года, руководители космических ведомств стран БРИКС подписали протокол об обмене данными дистанционного зондирования Земли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- СМИ: страны БРИКС провели первую встречу по сотрудничеству в космосе
- Прайс: санкции США останутся до прекращения спецоперации
- Минобороны: 12 тысяч жителей Донбасса остались без поставок лекарств
- Число раненых при стрельбе в школе в Техасе составило 17 человек
- Вучич: введение Сербией санкций в отношении РФ сейчас невозможно
- При обстреле села Белгородской области пострадал мужчина 1993 года рождения
- Кабмин РФ продлило на 90 дней поставку газа в адрес группы «Газпром Германия»
- Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян
- Турция призвала выполнить свои требования для продолжения процесса вступления в НАТО
- Кадыров заявил, что войска РФ зашли в Лисичанск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru