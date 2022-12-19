СМИ: Специалисты установили точное место повреждения «Союза МС-22»

Специалисты «Роскосмоса» смогли установить точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», который пристыкован к Международной космической станции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Роскосмос» назвал виновника повреждения обшивки «Союза МС-22»

По словам собеседника агентства, повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Отмечается, что место повреждения удалось найти с помощью фото и видео, которые прислал экипаж МКС.

Ранее «Роскосмос» опроверг утверждения о повышении температуры в пилотируемом корабле «Союз МС-22» до 50 градусов Цельсия из-за проблем с наружным радиатором, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:РоссияМКС
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