СМИ: Специалисты установили точное место повреждения «Союза МС-22»
Специалисты «Роскосмоса» смогли установить точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», который пристыкован к Международной космической станции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Отмечается, что место повреждения удалось найти с помощью фото и видео, которые прислал экипаж МКС.
Ранее «Роскосмос» опроверг утверждения о повышении температуры в пилотируемом корабле «Союз МС-22» до 50 градусов Цельсия из-за проблем с наружным радиатором, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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