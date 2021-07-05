СМИ сообщили о переносе запуска российского модуля «Наука» к МКС

Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к Международной космической станции (МКС) отложен на 21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства добавил, что стыковка МЛМ с МКС намечается на 29 июля.

Изначально планировалось осуществить запуск ракеты-носителя «Протон-М" с модулем «Наука» 15 июля, однако при подготовке было обнаружено «замечание» и МЛМ возвратили в монтажно-испытательный корпус.

Ранее 1 июля с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb, сообщают «Известия».

