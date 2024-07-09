СМИ: Ряд стран обратились к Армении с просьбой убрать спутники с орбиты

Ряд стран обратились к Армении с просьбой убрать спутники с орбиты, так как они якобы мешают работе других аппаратов, пишет местная газета «Жоговурд».

Уточняется, что спутники Hayasat-1 и Armsat-1 запущены «непрофессионально», поэтому они мешают другим странам в космическом пространстве. Какие страны направили просьбу, не уточняется.

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СМИ связали ситуацию с отставкой заместителя министра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна, который покинул свой пост в июля этого года. При этом некорректную работу спутников он не признал.

В начале июля Международный союз электросвязи (МЭС) Организации Объединённых Наций заявил, что Россия якобы создает помехи спутниковым системам Евросоюза, в частности, французской и шведской. Как говорится в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС, для этого Москва использует территорию Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой.

Ранее первый спутник связи производства Турции, запущенный республикой, подал сигнал с орбиты. 9 июля с помощью ракеты Falcon 9 компании Space X был запущен аппарат Türksat 6A. Благодаря Türksat 6A компании связи из Турции смогут оказывать услуги в Таиланде, Индии, Малайзии, Индонезии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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