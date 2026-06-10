Казахстан заявил о готовности увеличить транспортировку газа из России в Узбекистан

Власти Казахстана готовы обеспечить увеличение объемов транспортировки в Узбекистан российского газа. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

Как отметил чиновник, у Казахстана есть такая возможность, ситуация зависит от транспортной инфраструктуры.

«На казахстанской стороне все для этого готово. Теперь, насколько я знаю, российская сторона ведет самостоятельные переговоры с Узбекистаном. Мы как транзитная страна готовы обеспечить [транспортировку]», - подчеркнул Аккенженов.

По словам министра, в будущем можно обсуждать увеличение объемов топлива до 11 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Узбекистан поставили на 15% больше российского газа, чем годом ранее, напоминает 360.ru.

