Казахстан заявил о готовности увеличить транспортировку газа из России в Узбекистан
Власти Казахстана готовы обеспечить увеличение объемов транспортировки в Узбекистан российского газа. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.
Как отметил чиновник, у Казахстана есть такая возможность, ситуация зависит от транспортной инфраструктуры.
«На казахстанской стороне все для этого готово. Теперь, насколько я знаю, российская сторона ведет самостоятельные переговоры с Узбекистаном. Мы как транзитная страна готовы обеспечить [транспортировку]», - подчеркнул Аккенженов.
По словам министра, в будущем можно обсуждать увеличение объемов топлива до 11 млрд кубометров.
Ранее стало известно, что в 2025 году в Узбекистан поставили на 15% больше российского газа, чем годом ранее, напоминает 360.ru.
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