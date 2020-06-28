СМИ: Россия применила «рой» истребителей в боевых условиях
Группа истребителей Су-35 впервые в боевых условиях была задействована в «рое» или «стае». Об этом эксперименте рассказал ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в "стае" была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57»,— сообщает собеседник агентства.
Дата и место проведения операции не раскрываются, отмечает Газета.ru.
Особенностью боевого порядка «стаи» или «роя», как пояснил источник, является обмен информацией между истребителями в режиме реального времени. Таким образом, информационно-управляющая система самолетов получает возможность вести обработку данных своего и других бортов.
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