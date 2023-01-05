СМИ: Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Российская авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Сватовском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск.
По словам собеседника агентства, на данном направлении идут активные бои, противник периодически предпринимает попытки прорвать оборону.
Источник указал, что ВСУ используют артиллерию, а также пытаются проникнуть на подконтрольную России территорию диверсионно-разведывательными группами.
Ранее ВКС России сбили МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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