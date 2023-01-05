СМИ: Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово

Российская авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Сватовском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск.

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По словам собеседника агентства, на данном направлении идут активные бои, противник периодически предпринимает попытки прорвать оборону.

Источник указал, что ВСУ используют артиллерию, а также пытаются проникнуть на подконтрольную России территорию диверсионно-разведывательными группами.

Ранее ВКС России сбили МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
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