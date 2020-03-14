СМИ: Роскосмос отрицает перенос запуска «Протона» из-за некондиционных болтов
Отложенный запуск ракеты «Протон-М» российско-европейской миссии ExoMars с 2020 на 2022 год не связан с тем, что в другой ракете «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103», обнаружены бракованные комплектующие.
Об этом сообщает РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
«Некачественные комплектующие, выявленные на ракете-носителе "Протон-М", предназначенной для запуска космических аппаратов "Экспресс", никак не отразились на решении по переносу миссии ExoMars. ЕКА и Роскосмос эту причину в расчёт не приняли, поскольку она никак не имела отношения к принятию решения по миссии», - заявили в Роскосмосе.
Напомним, в СМИ появилась информация, что бракованные болты являются причиной переноса сроков старта международной миссии. Этими комплектующими должны были соединять топливопроводы второй ступени ракеты «Протон». Аналогичные болты предусмотрены и в ракете для запуска ExoMars.
Ранее НСН сообщала подробности допросов космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева со следственными органами. Их причиной стало пресловутое отверстие, неизвестно откуда взявшееся в борту космического корабля «Союз», пристыкованного к МКС.
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