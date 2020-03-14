СМИ: Роскосмос отрицает перенос запуска «Протона» из-за некондиционных болтов

Отложенный запуск ракеты «Протон-М» российско-европейской миссии ExoMars с 2020 на 2022 год не связан с тем, что в другой ракете «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103», обнаружены бракованные комплектующие.

Об этом сообщает РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

«Некачественные комплектующие, выявленные на ракете-носителе "Протон-М", предназначенной для запуска космических аппаратов "Экспресс", никак не отразились на решении по переносу миссии ExoMars. ЕКА и Роскосмос эту причину в расчёт не приняли, поскольку она никак не имела отношения к принятию решения по миссии», - заявили в Роскосмосе.