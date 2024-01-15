СМИ: Росавиация рекомендовала не выполнять рейсы в Египет на 27 самолетах
Росавиация направила авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия» рекомендации не использовать при рейсах в Египет 27 самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на телеграммы ведомства.
По информации издания, Росавиация направила уведомления на прошлой неделе. В них содержится рекомендация отказаться от использования 27 самолетов ГТЛК с 12 января.
Речь идет о 10 самолетах Airbus A320, девяти Boeing 777-300ER, четырех Airbus A321, трех Boeing 737-800.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским призвал обеспечить безопасность полетов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Росавиация рекомендовала не выполнять рейсы в Египет на 27 самолетах
- Верховная рада Украины осталась без отопления из-за аварии
- Генпрокуратура попросила взыскать акции «Рольфа» в доход государства
- Уральские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты
- Президент Киргизии сообщил о предотвращении госпереворота
- Завершилось бета-тестирование российского аналога «Википедии»
- Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
- Хуситы пообещали продолжить атаковать американские корабли
- Президент Швейцарии: Зеленский попросил организовать мирную конференцию
- СМИ: авиакомпания S7 сократит численность летных экипажей в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru