СМИ: Росавиация рекомендовала не выполнять рейсы в Египет на 27 самолетах

Росавиация направила авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия» рекомендации не использовать при рейсах в Египет 27 самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на телеграммы ведомства.

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По информации издания, Росавиация направила уведомления на прошлой неделе. В них содержится рекомендация отказаться от использования 27 самолетов ГТЛК с 12 января.

Речь идет о 10 самолетах Airbus A320, девяти Boeing 777-300ER, четырех Airbus A321, трех Boeing 737-800.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским призвал обеспечить безопасность полетов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СамолетыЕгипетАэрофлотРосавиация

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