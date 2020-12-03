СМИ: Рогозин распорядился вакцинировать от коронавируса членов отряда космонавтов

Часть членов отряда космонавтов и сотрудников российского Центра подготовки космонавтов планируется привить отечественной вакциной «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил начальнику Центра Павлу Власову совместно с ФМБА подготовить коллектив к вакцинации.

Пока космонавтов, которые отправятся в апреле 2021 года на Международную космическую станцию, вакцинировать не будут. Также «Роскосмос» намерен защитить от заражения COVID -19 сотрудников космодромов Байконур и Восточный.