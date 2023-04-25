СМИ: новый российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей
25 апреля 202314:02
Новейший российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что стоимость аналогичного самолета компании Boeing будет варьироваться от 3 до 5 млрд рублей.
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил ТАСС, что стоимость российского самолета МС-21 для «Аэрофлота» и других отечественных авиакомпаний будет ниже рыночной.
Ранее сообщалось, что «Победа» с июня возобновит рейсы в турецкую Аланию, передает «Радиоточка НСН».
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru