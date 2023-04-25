СМИ: новый российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей

Отмечается, что стоимость аналогичного самолета компании Boeing будет варьироваться от 3 до 5 млрд рублей.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил ТАСС, что стоимость российского самолета МС-21 для «Аэрофлота» и других отечественных авиакомпаний будет ниже рыночной.

Ранее сообщалось, что «Победа» с июня возобновит рейсы в турецкую Аланию, передает «Радиоточка НСН».

