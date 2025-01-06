СМИ: Недостаток космодромов в США грозит задержками с запусками в космос

В США недостаток космодромов грозит задержками с запусками в космос, сообщает газета The Wall Street Journal.

На развитие космодромов РФ в 2025 году выделят 207,9 миллиардов рублей

В настоящее время в стране большинство ракет запускают с трех объектов в Калифорнии и Флориде. Власти и руководители космических компаний опасаются, что загруженность стартовых площадок может помешать своевременной доставке полезных грузов в космос.

Сегодня новые небольшие космодромы пытаются расширяться.

Ранее стало известно, что рекордное количество российских спутников одновременно выведено на орбиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: SpaceX
ТЕГИ:КосмосКосмодром

Горячие новости

Все новости

партнеры