СМИ: Недостаток космодромов в США грозит задержками с запусками в космос
В США недостаток космодромов грозит задержками с запусками в космос, сообщает газета The Wall Street Journal.
В настоящее время в стране большинство ракет запускают с трех объектов в Калифорнии и Флориде. Власти и руководители космических компаний опасаются, что загруженность стартовых площадок может помешать своевременной доставке полезных грузов в космос.
Сегодня новые небольшие космодромы пытаются расширяться.
Ранее стало известно, что рекордное количество российских спутников одновременно выведено на орбиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru