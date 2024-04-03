СМИ: NASA поручили установить единый стандарт времени для Луны
Администрация США поручила NASA установить единый стандарт времени для Луны и других небесных тел, сообщает Reuters.
Для человека на Луне земные часы отстают в среднем на 58,7 микросекунды за земные сутки и имеют другие периодические отклонения. По заявлению Белого дома, без стандарта будет сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими кораблями и синхронизацию связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.
Разработать стандарт поручено до конца 2026 года.
Успешный полет на Луну аппарата частной американской компании является свидетельством новой волны мощных исследований в рамках освоения человеком спутника Земли, заявил ранее в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
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