СМИ: NASA поручили установить единый стандарт времени для Луны

Для человека на Луне земные часы отстают в среднем на 58,7 микросекунды за земные сутки и имеют другие периодические отклонения. По заявлению Белого дома, без стандарта будет сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими кораблями и синхронизацию связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.

Разработать стандарт поручено до конца 2026 года.

Успешный полет на Луну аппарата частной американской компании является свидетельством новой волны мощных исследований в рамках освоения человеком спутника Земли, заявил ранее в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

