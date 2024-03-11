СМИ: Минтранс запросил 295 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов

По данным издания, запрашиваемая сумма рассчитана в основном из потребностей компании «Аэрофлот». Дополнительное финансирование позволит выкупить около 90 самолетов.

В прошлом году на эти цели из ФНБ выделяли почти 300 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании в 2023 — начале 2024 года выкупили 165 самолетов у своих иностранных лизингодателей, передает «Радиоточка НСН».

