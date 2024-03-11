СМИ: Минтранс запросил 295 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов

Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить иностранные самолеты для российских компаний. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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По данным издания, запрашиваемая сумма рассчитана в основном из потребностей компании «Аэрофлот». Дополнительное финансирование позволит выкупить около 90 самолетов.

В прошлом году на эти цели из ФНБ выделяли почти 300 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании в 2023 — начале 2024 года выкупили 165 самолетов у своих иностранных лизингодателей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МинтрансАэрофлотСамолеты

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