СМИ: космонавты полетят на МКС с Байконура в 2024 году

Два российских пилотируемых пуска с космодрома «Байконур» запланированы в 2024 году, сообщает ТАСС.

Роскосмос: решение о продлении работы МКС примут исходя из ее техсостояния

Один состоится на 13 марта, второй — на 11 сентября. Весной на МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, американский астронавт Трейси Дайсон.

Ранее г лава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Международная космическая станция (МКС) подходит к финишу своего существования.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
ТЕГИ:РоскосмосКосмосБайконур

Горячие новости

Все новости

партнеры