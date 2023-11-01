СМИ: космонавты полетят на МКС с Байконура в 2024 году

Один состоится на 13 марта, второй — на 11 сентября. Весной на МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, американский астронавт Трейси Дайсон.

Ранее г лава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Международная космическая станция (МКС) подходит к финишу своего существования.

