СМИ: космонавты полетят на МКС с Байконура в 2024 году
1 ноября 202303:35
Два российских пилотируемых пуска с космодрома «Байконур» запланированы в 2024 году, сообщает ТАСС.
Один состоится на 13 марта, второй — на 11 сентября. Весной на МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, американский астронавт Трейси Дайсон.
Ранее г лава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Международная космическая станция (МКС) подходит к финишу своего существования.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru