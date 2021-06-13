СМИ: Космонавт Сергей Крикалев лишился должности в «Роскосмосе» после критики идеи съемок на МКС
Космонавт Сергей Крикалев лишился должности исполнительного директора пилотируемых программ «Роскосмоса». Он стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
По данным СМИ, кадровые перестановки связаны с реализацией проекта по созданию российской орбитальной станции. Вопросами пилотируемой космонавтики теперь будет заниматься исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.
Заместитель главы пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин в «Новой газете» сравнил старую и новую должности Крикалева «по значению, ответственности и полномочиям соотносятся как должность начальника цеха и вахтера на проходной».
По данным издания, причиной кадрового решения в отношении Крикалева стала его критика идеи снять художественный фильм «Вызов» на МКС. Свою позицию он высказал на заседании наблюдательного совета «Роскосмоса» 9 июня. Сергей Крикалев лишился должности «в связи с нарушением корпоративной этики», написал «Московский комсомолец».
Крикалев являлся единственным космонавтом в высшем руководстве «Роскосмоса». Напомним, он шесть раз совершал космические полеты и восемь раз выходил в открытый космос.
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