СМИ: Космонавт Сергей Крикалев лишился должности в «Роскосмосе» после критики идеи съемок на МКС

Космонавт Сергей Крикалев лишился должности исполнительного директора пилотируемых программ «Роскосмоса». Он стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Космические зарплаты? Космонавт оценил повышение оклада до 500 тысяч рублей

По данным СМИ, кадровые перестановки связаны с реализацией проекта по созданию российской орбитальной станции. Вопросами пилотируемой космонавтики теперь будет заниматься исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Заместитель главы пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин в «Новой газете» сравнил старую и новую должности Крикалева «по значению, ответственности и полномочиям соотносятся как должность начальника цеха и вахтера на проходной».

По данным издания, причиной кадрового решения в отношении Крикалева стала его критика идеи снять художественный фильм «Вызов» на МКС. Свою позицию он высказал на заседании наблюдательного совета «Роскосмоса» 9 июня. Сергей Крикалев лишился должности «в связи с нарушением корпоративной этики», написал «Московский комсомолец».

Крикалев являлся единственным космонавтом в высшем руководстве «Роскосмоса». Напомним, он шесть раз совершал космические полеты и восемь раз выходил в открытый космос.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КосмонавтикаКосмонавтыРоскосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры