СМИ: Космонавт Сергей Крикалев лишился должности в «Роскосмосе» после критики идеи съемок на МКС

По данным СМИ, кадровые перестановки связаны с реализацией проекта по созданию российской орбитальной станции. Вопросами пилотируемой космонавтики теперь будет заниматься исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Заместитель главы пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин в «Новой газете» сравнил старую и новую должности Крикалева «по значению, ответственности и полномочиям соотносятся как должность начальника цеха и вахтера на проходной».

По данным издания, причиной кадрового решения в отношении Крикалева стала его критика идеи снять художественный фильм «Вызов» на МКС. Свою позицию он высказал на заседании наблюдательного совета «Роскосмоса» 9 июня. Сергей Крикалев лишился должности «в связи с нарушением корпоративной этики», написал «Московский комсомолец».

Крикалев являлся единственным космонавтом в высшем руководстве «Роскосмоса». Напомним, он шесть раз совершал космические полеты и восемь раз выходил в открытый космос.

