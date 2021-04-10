СМИ: Космический туристический корабль «Союз» прибудет на Байконур в июне

«Корабль "Союз МС-20" планируется привезти на Байконур в начале июня», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в конце текущего года корабль «Союз» доставит на МКС российского космонавта и двух туристов. Ожидается, что космических путешественников представят в мае.

Запуск корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года, туристы пробудут на МКС 12 суток.

