СМИ сообщили, кто может отправиться на МКС в качестве космического туриста

По данным издания, для туриста уже заказывают космическое питание из блюд японской кухни.

При этом британский космический эксперт Тони Куин в соцсетях сообщал, что на МКС может отправиться японская певица Юми Мацутоя.

Ранее стало известно, что в конце 2021 года на МКС отправятся два туриста. Ожидалось, что они будут представлены в начале года. Пребывание космических туристов на станции продлится 12 суток.

