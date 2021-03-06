СМИ сообщили, кто может отправиться на МКС в качестве космического туриста
Космическим туристом, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле «Союз», может стать представитель Японии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли.
По данным издания, для туриста уже заказывают космическое питание из блюд японской кухни.
При этом британский космический эксперт Тони Куин в соцсетях сообщал, что на МКС может отправиться японская певица Юми Мацутоя.
Ранее стало известно, что в конце 2021 года на МКС отправятся два туриста. Ожидалось, что они будут представлены в начале года. Пребывание космических туристов на станции продлится 12 суток.
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