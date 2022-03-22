СМИ: Компания Red Wings вернет самолеты Airbus собственникам

Авиакомпания Red Wings планирует вернуть восемь самолетов Airbus иностранным собственникам. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в авиаотрасли и госкорпорации «Ростех».

США запретили обслуживать российские Boeing

По данным собеседников газеты, это должно защитить принадлежащие перевозчику самолеты SSJ 100 от риска арестов за границей. Юристы опасаются, что у компаний, не вернувших свои Boeing и Airbus иностранным собственникам, могут изъять российские самолеты.

Отмечается, что Red Wings еще предстоит получить разрешение правкомиссии на вывоз лайнеров.

Согласно данным на сайте авиакомпании, перевозчик эксплуатировал 12 самолетов Airbus, а также десять SSJ 100 и три Boeing 777.

На фоне спецоперации РФ на Украине Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а также обязал лизинговые компании разорвать контракты с перевозчиками из России. После этого российские воздушные суда начали задерживать в Европе.

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Фото: Red Wings Airlines
ТЕГИ:СамолетыАвиакомпании
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