СМИ: Компания Red Wings вернет самолеты Airbus собственникам
Авиакомпания Red Wings планирует вернуть восемь самолетов Airbus иностранным собственникам. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в авиаотрасли и госкорпорации «Ростех».
По данным собеседников газеты, это должно защитить принадлежащие перевозчику самолеты SSJ 100 от риска арестов за границей. Юристы опасаются, что у компаний, не вернувших свои Boeing и Airbus иностранным собственникам, могут изъять российские самолеты.
Отмечается, что Red Wings еще предстоит получить разрешение правкомиссии на вывоз лайнеров.
Согласно данным на сайте авиакомпании, перевозчик эксплуатировал 12 самолетов Airbus, а также десять SSJ 100 и три Boeing 777.
На фоне спецоперации РФ на Украине Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а также обязал лизинговые компании разорвать контракты с перевозчиками из России. После этого российские воздушные суда начали задерживать в Европе.
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