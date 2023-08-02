СМИ: Илон Маск может построить в Монголии центры для отправки людей на Марс

Американский миллиардер Илон Маск и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ обсудили возможность строительства центров для отправки людей на Марс, Wall Street Journal.

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Он может появиться на территории пустыни Гоби. Создание центра планируется в южной части пустыни, где местность похожа на поверхность Марса.

При этом монгольские власти заинтересованы в открытии филиала компании Tesla, которая принадлежит бизнесмену.

Ранее в NASA рассказали, когда человек достигнет Марса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: YONHAP/EPA
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