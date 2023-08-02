СМИ: Илон Маск может построить в Монголии центры для отправки людей на Марс
2 августа 202301:02
Американский миллиардер Илон Маск и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ обсудили возможность строительства центров для отправки людей на Марс, Wall Street Journal.
Он может появиться на территории пустыни Гоби. Создание центра планируется в южной части пустыни, где местность похожа на поверхность Марса.
При этом монгольские власти заинтересованы в открытии филиала компании Tesla, которая принадлежит бизнесмену.
Ранее в NASA рассказали, когда человек достигнет Марса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru