СМИ: авиасалон МАКС-2023 может быть отменен

Некоторые из собеседников агентства утверждают, что мероприятие отменят, другие заявляют, что вопрос ещё не решён и совещание на эту тему должно пройти 25 мая.

«По итогам совещания должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля 2023 года, как и планировалось, либо перенести её на 2024 год», - указал один из источников.

Ранее австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил об отмене четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD с участием США, Индии, Австралии и Японии, который должен был пройти в Сиднее 24 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

