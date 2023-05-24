СМИ: авиасалон МАКС-2023 может быть отменен
Запланированный на июль 2023 года авиасалон МАКС может быть перенесён на более поздний срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к выставке.
Некоторые из собеседников агентства утверждают, что мероприятие отменят, другие заявляют, что вопрос ещё не решён и совещание на эту тему должно пройти 25 мая.
«По итогам совещания должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля 2023 года, как и планировалось, либо перенести её на 2024 год», - указал один из источников.
Ранее австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил об отмене четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD с участием США, Индии, Австралии и Японии, который должен был пройти в Сиднее 24 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru