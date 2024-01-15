СМИ: авиакомпания S7 сократит численность летных экипажей в Москве

Российский авиаперевозчик S7 Airlines решил сократить численность летных экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса, сообщила газета «Коммерсант».

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По информации издания, решение принято из-за простоя части лайнеров Airbus из-за проблем с двигателями. Авиакомпания намерена сконцентрироваться на своем новосибирском хабе.

Собеседники издания ожидают, что другие компании также начнут сокращение персонала из-за проблем с западными самолетами.

Ранее летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности, пишет газета «Известия».

Министерство торговли США 14 декабря продлило отзыв экспортных привилегий у Nordwind Airlines, «Победа» и S7 Airlines, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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