СМИ: Американские ВВС впервые разместят в Японии дроны Triton

Военно-воздушные силы (ВВС) США намерены впервые разместить на территории Японии два высотных беспилотных летательных аппарата MQ-4C Triton. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В течение пяти месяцев дроны будут находиться на американской базе Мисава на севере острова Хонсю. Министерство обороны Японии рассчитывает, что с помощью беспилотников удастся усилить наблюдение за обстановкой в море на фоне растущей активности государств-соседей.

Япония обеспокоена усилившейся активностью сторожевых судов Китая в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), являющихся предметом территориального спора между Токио и Пекином. После объявления Японии о выкупе островов у частных владельцев в 2012 году корабли КНР постоянно курсируют вблизи спорных территорий, демонстративно совершая заходы в их прибрежную зону.

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ФОТО: flickr.com // Yury A
ТЕГИ:БеспилотникиЯпонияВВС США
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