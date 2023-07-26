Росавиация допускает открытие рейсов в Танзанию и на юг Африки
Российская сторона прорабатывает возможность организации полетов в Танзанию и другие страны юга Африки, популярные с точки зрения туризма. Об этих планах сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
По его словам, итоговое решение будет определено в зависимости от возможностей и ресурсов отечественных авиаперевозчиков, а также от соответствующего желания африканских партнёров. Как уточнил глава Росавиации, на сегодня авиарейсы выполняются в пять стран континента.
Ранее Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отечественные авиакомпании неоправданно задрали цены на билеты, считая граждан обеспеченными. При этом не более 2% россиян могут позволить себе такие дорогие билеты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Родосе объявлено чрезвычайное положение
- Актера Ясуловича сняли с аппарата ИВЛ
- ФСБ просит арестовать социолога Кагарлицкого по обвинению в оправдании терроризма
- Постпреды стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
- Сукачев, Бутусов и КняZz выступят в День флага в «Лужниках»
- Судно с тремя тысячами автомобилей горит у побережья Нидерландов
- Глава МОК сделал новое заявление об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024
- Даниил Медведев отказался от участия в турнире ATP-500 в Вашингтоне
- Молдавия выйдет из соглашения о вооруженных силах, заключенного в рамках СНГ
- СМИ: Оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru