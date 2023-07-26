Росавиация допускает открытие рейсов в Танзанию и на юг Африки

Российская сторона прорабатывает возможность организации полетов в Танзанию и другие страны юга Африки, популярные с точки зрения туризма. Об этих планах сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

По его словам, итоговое решение будет определено в зависимости от возможностей и ресурсов отечественных авиаперевозчиков, а также от соответствующего желания африканских партнёров. Как уточнил глава Росавиации, на сегодня авиарейсы выполняются в пять стран континента.

Ранее Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отечественные авиакомпании неоправданно задрали цены на билеты, считая граждан обеспеченными. При этом не более 2% россиян могут позволить себе такие дорогие билеты.

