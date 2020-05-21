Смены курса не будет. Авиаэксперт о «Туполеве»
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» в интервью НСН рассказал, что может измениться в деятельности «Туполева» в случае смены руководства.
Гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов в скором времени уйдет со своего поста. Об этом сообщили ТАСС и РБК. В компании отказались комментировать эту информацию.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью НСН рассказал, что может измениться в деятельности «Туполева» в случае смены руководства.
«Маловероятно, чтобы компания "Туполев" вернулась к работам по гражданской авиатехнике. В рамках Объединенной авиастроительной корпорации уже существует центр по магистральным гражданским самолетам. Какое-то количество сотрудников "Туполева" в свое время трудоустроилось в "Гражданские самолеты Сухого" и корпорацию "Иркут". Эти две компании и будут специализироваться на пассажирских самолетах в рамках дивизиона ОАК», - пояснил эксперт.
Он считает, что серьезные изменения в деятельности компании «Туполев» маловероятны.
«Сегодня перед предприятием стоит ключевой вопрос – это выполнение государственного оборонзаказа. Есть как минимум три проекта, которые требуют серьезного внимания в плане проведения модернизации. Это Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Кроме того сейчас активно ведутся работы по возобновлению производства Ту-160. И из числа перспективных проектов – перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Очевидно, что компания сосредоточится именно на этих проектах. Производственной площадкой был и будет авиационный завод в Казани, новых активов в "Туполев", вероятно, вливаться не будет. Думаю, для нового руководителя основным вызовом будет выполнение сроков по этим проектам. Сегодня не в полной мере выдерживаются сроки по оборонзаказу, что является предметом достаточно жестких дискуссий между Минобороны и ОАК», - заключил Пантелеев.
Отметим, что Конюхов был назначен гендиректором «Туполева» в июне 2016 года. Перед ним были поставлены задачи по безусловному выполнению госконтрактов Минобороны, Минпромторга, а также проведению глубокого технического перевооружения компании и развитию ее кадрового потенциала.
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