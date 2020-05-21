Смены курса не будет. Авиаэксперт о «Туполеве»

Гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов в скором времени уйдет со своего поста. Об этом сообщили ТАСС и РБК. В компании отказались комментировать эту информацию.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью НСН рассказал, что может измениться в деятельности «Туполева» в случае смены руководства.

«Маловероятно, чтобы компания "Туполев" вернулась к работам по гражданской авиатехнике. В рамках Объединенной авиастроительной корпорации уже существует центр по магистральным гражданским самолетам. Какое-то количество сотрудников "Туполева" в свое время трудоустроилось в "Гражданские самолеты Сухого" и корпорацию "Иркут". Эти две компании и будут специализироваться на пассажирских самолетах в рамках дивизиона ОАК», - пояснил эксперт.