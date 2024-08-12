Сильная магнитная буря началась на Земле
Сильная магнитная буря началась на Земле. Возмущение геомагнитного поля планеты зафиксировали, в частности, сотрудники Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова. Уровень возмущённости по пятибалльной шкале уже соответствует значению G3 (сильная).
Данное значение предполагает, что на Земле могут возникнуть сбои в системах энергетики. В частности, не исключены ложные срабатывания предохранительных систем, а также «закипания» масляных трансформаторов, передает ТАСС. Возможны возникновение неполадок в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния. Магнитная буря вызвана четырьмя вспышками на Солнце одновременно с корональными выбросами плазмы в сторону Земли. Наиболее мощный поток как раз достиг сегодня Земли.
Специалисты рекомендуют метеозависимым людям позаботиться о самочувствии. Надо, в частности, побольше пить воды, отказаться от спиртного и курения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru