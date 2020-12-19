На МКС возможна еще одна утечка воздуха
Специалисты Центра управления полетами заявили об очередной утечке на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда"; по данным специалистов, запасы газов воздуха на станции заканчиваются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA.
В октябре текущего года в промежуточной камере модуля "Звезда" была зафиксирована трещина, способствующая утечке кислорода со станции. Пробоина была временно устранена, однако исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев предположил, что воздух может уходить в другом месте.
Специалист центра управления полетами заявил во время переговоров с космонавтом Сергеем Рыжиковым, что в настоящий момент практически невозможно определить, где именно находится "дополнительная течь". Он попросил экипаж станции использовать мешки и покрывала, чтобы обозначить в промежуточной камере отдел, где может находится утечка.
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