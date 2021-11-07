Шкаплеров стал новым командиром на МКС

Им стал российский космонавт Антон Шкаплеров. Управление станции россиянину передал его европейский коллега Том Песке. Процесс передачи руководства станцией — процедура, при которой двое руководителей, бывший и будущий, подписывают ряд документов. После окончания всех формальностей звучат удары в корабельный колокол, что является традицией МКС.

Российский космонавт будет руководить экипажем станции до момента своего возвращения с МКС в марте 2022 года.

Как сообщалось ранее, Россия — единственная страна, которая переписывает своих космонавтов на Международной космической станции. 2 ноября это случилось в третий раз.

