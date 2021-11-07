Шкаплеров стал новым командиром на МКС
На борту Международной космической станции появился новый командир, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Им стал российский космонавт Антон Шкаплеров. Управление станции россиянину передал его европейский коллега Том Песке. Процесс передачи руководства станцией — процедура, при которой двое руководителей, бывший и будущий, подписывают ряд документов. После окончания всех формальностей звучат удары в корабельный колокол, что является традицией МКС.
Российский космонавт будет руководить экипажем станции до момента своего возвращения с МКС в марте 2022 года.
Как сообщалось ранее, Россия — единственная страна, которая переписывает своих космонавтов на Международной космической станции. 2 ноября это случилось в третий раз.
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