Рогозин усомнился в работе МКС до 2030 года
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сомневается в эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщает РИА Новости.
По его мнению, станция прослужит до 2028 года.
«Мы понимаем, что впереди финишная прямая с точки зрения МКС... Американцы сегодня говорили о 2030 годе... слабо верится», - резюмировал Рогозин.
Ранее МКС кратковременно потеряла ориентацию во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18». Главная оперативная группа управления российского сегмента быстро восстановила ориентацию, МКС и экипажу ничего не угрожает.
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