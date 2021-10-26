Рогозин усомнился в работе МКС до 2030 года

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сомневается в эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщает РИА Новости.

По его мнению, станция прослужит до 2028 года.

«Мы понимаем, что впереди финишная прямая с точки зрения МКС... Американцы сегодня говорили о 2030 годе... слабо верится», - резюмировал Рогозин.

Ранее МКС кратковременно потеряла ориентацию во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18». Главная оперативная группа управления российского сегмента быстро восстановила ориентацию, МКС и экипажу ничего не угрожает.

