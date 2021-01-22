Сергунина: ВДНХ готовит программу в честь юбилеев космических достижений
ВДНХ готовится в 2021 году отметить 60-летие полета Юрия Гагарина в космос и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют». Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, предусмотрено проведение ряда мероприятий, посвященных истории отечественной космонавтики, они будут проходить на протяжении всего года. Откроют программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
В пресс-службе ВДНХ отметили, что, как только будет возможно, горожанам представят и очные форматы мероприятий.
Присоединиться к запланированным мероприятиям можно на интернет-ресурсах ВДНХ. В дальнейшем посетителей выставки ждут новые экскурсии, кинопоказы, концерты, а также встречи с космонавтами.
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