Сердюков: Долги производителя «МиГов» и SSJ превысили полтриллиона

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входят предприятия «Иркут», «Гражданские самолёты Сухого», ОКБ «МиГ» и другие авиапроизводители, задолжала банкам уже 530 миллиардов рублей. Такую цифру в интервью РБК назвал индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

По его словам, это старые долги, образовавшиеся после выполнения «государственных задач». ОАК пришлось кредитоваться под них на невыгодных условиях.

Как говорит Сердюков, по действующим правилам государство компенсирует только часть этой суммы.

Предполагается, что ОАК докапитализируют из бюджета на 250 миллиардов рублей, долги ещё на 150 миллиардов рублей реструктурируют.

