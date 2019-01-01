Сбой в системе очистки воздуха произошел на МКС
На Международной космической станции отключилась экспериментальная установка по удалению углекислого газа из ее атмосферы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НАСА.
После обновления параметров программы системы «Life Support Rack» устройство продолжило функционировать в штатном режиме.
Экспериментальная система LSR позволяет удалять из атмосферы станции углекислый газ и возобновляет до 50% содержание кислорода.
Экипаж МКС состоит из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, астронавтов США Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадца Давида Сен-Жака.
МКС эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (рассматривается продление срока работы до 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран.
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